شاب ينتحل صفة امرأة منقبة.. هرب من أقارب زوجته بعد محاولة اختطاف طفل

تلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات برصد تجمع للأهالى، وإمساكهم بشاب فى عين شمس، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين ضبطهم شاب يرتدى النقاب، وقاموا بتسليمه لرجال المباحث.
ونجحت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى، مساعد الفوزير لأمن القاهرة، فى ضبط شاب يرتدى نقابا بأحد شوارع منطقة عين شمس.
وأفادت التحريات أن سبب ارتداء الشاب النقاب وجود خلافات أسرية بينه وبين أقارب زوجته، وعدم صحة الرواية المتداولة بين الاهالى، بقيام الشاب بمحاولة خطف طفل.
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واتضح من التحريات، أن الشاب وأقارب زوجته تصالحوا فى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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