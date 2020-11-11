صناع الخير تستعرض إنجازات 1000 يوم عمل لخدمة غير القادرين.. وزمزم: مليون مواطن مستفيد

استعرضت مؤسسة صناع الخير للتنمية، خلال مشاركتها في النسخة العاشرة من مؤتمر المسئولية المجتمعية ما قدمته في 1000 يوم من جهود أهلية خيرية متميزة من مبادرات إنسانية رائدة منذ انطلاق مسيرتها التنموية قبل ثلاث سنوات وحتى الأن.

ويمثل صناع الخير في مؤتمر المسئولية المجتمعية والمقرر انعقاده الإثنين المقبل 16 نوفمبر مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء وفريق من قيادات المؤسسة، ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية تطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات والمجهودات المبذولة لتخطي جائحة كوفيد 19 بأقل خسائر ممكنة.

وأكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المؤسسة سوف تستعرض ما قامت به من أعمال خلال 1000 يوم منذ بداية تأسيسها في نهاية عام 2017، لافتا إلى أن المؤسسة نجحت في إنجاز عدد من المبادرات الإنسانية الرائدة استفاد بها أكثر من مليون مواطن غير قادر في أنحاء الجمهورية وبخاصة في القرى الأشد احتياج والمناطق الحدودية والنائية.

وأشار زمزم إلى أن مشاركة صناع الخير في المؤتمر سوف تشمل ايضا استعراض استراتيجيات العمل التى تبنتها المؤسسة مع الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ومع الجهات الرسمية ومع الأفراد.