وزير الشباب: سنتعاون مع مجلس الشيوخ لما هو فى صالح الوطن

قام اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بزيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة له على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.
وأكد علي أن وجود المستشار عبدالرازق على رأس الغرفة الثانية يمثل إضافة كبيرة جداً لافتاً الي حرص الوزارة على التعاون التام مع المجلس لتحقيق كل ماهو في صالح الوطن.
من جانبه رحب رئيس مجلس الشيوخ بوزير الشباب والرياضه مشددا على أنها فرصة ايضاَ لتهنئته بانجازات الوزارة في عهده
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.
وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.
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