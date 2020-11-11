ميرهان حسين تتألق في إطلالة رياضية لتخطف الأنظار "صور"

نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها بإطلالة رياضية خطفت الأنظار. تألقت ميريهان في إطلالتها المختلفة، حيث ارتدت بنطال رياضي واسع باللون الأزرق به خطوط بيضاء علي الجانبين ونسقت عليه توب أبيض مفتوح أظهر قوامها الممشوق. التقت ميرهان حسين الجلسة التصويرية أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، ليتفاعل معها العديد من المتابعين لها. اقرأ أيضًا..ميرهان حسين تتجه إلى العُري لتتصدر التريند "صور"



كانت ميرهان حسين قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة نتيجة تحليل فيروس كورونا والتي جاءت سلبية، وذلك بعد ظهور العديد من الإصابات داخل الوسط الفني بعد رجوعهم من مهرجان الجونة السينمائي.

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