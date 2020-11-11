وزير النقل مهنئا رئيس مجلس الشيوخ: نثق فى إثراء المجلس للحياة التشريعية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه الفريق كامل الوزير وزير النقل حيث تقدم بالتهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ مؤكدا على ثقته في قيام المجلس بدوره المنوطة به واثراء العملية التشريعية برئاسة قيادة بقيمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي أحمد الجروان

وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.