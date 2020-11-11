وبدأ الرئيس السيسى زيارة رسمية لليونان أمس الثلاثاء، وشهدت الزيارة عقد مباحثات مع رئيس الوزراء اليونانى، ولقاء مع رئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة. وزار الرئيس السيسى قبر الجندى المجهول، وتم بحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما قلدت رئيسة اليونان السيسى بأعلى وأقدم سام، ومنحها الرئيس وسام قلادة النيل العظمى. للاطلاع على نص المقال اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يكتب مقالا لصحيفة يونانية عن التحديات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.