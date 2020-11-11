صور .. القباج تسلم فتيات مؤسسة العجوزة الشنط والكتب المدرسية

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يأتى ذلك فى إطار مبادرة الدعم فى التعليم التى أطلقتها الوزارة، والتى تشهد تعاونا بين قطاع المسؤولية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى، ودار نهضة مصر التى أهدت الكتب المدرسية لكل دور الرعاية التابعة للوزارة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم كل وسائل الدعم للفتيات، من أجل مساعدتهم على التفوق والنجاح، مشددة على أهمية التعليم فى بناء شخصية الإنسان.
وحثت نيفين القباج الفتيات على الاهتمام بالدراسة، وأن يقدمن الدعم لبعضهن البعض من أجل تحقيق أهدافهن والتفوق فى الدراسة.
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