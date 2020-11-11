عاجل .. الرئيس السيسى يعزى ملك البحرين فى وفاة رئيس وزرائه

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا، بعد ظهر اليوم، بأخيه صاحب السمو الملكى، حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك للتعزية فى وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى.





وبحسب السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد عبر الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس السيسى، التى تاتى انعكاسًا للعلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.

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