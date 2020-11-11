استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق فى مكتبه، اليوم الإثنين، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذى قدم التهنئة للمستشار عبدالرزاق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.





وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق استقبل احمد الجروان، رئيس المجلس الأعلى التسامح، والذى تقدم بالتهنئة للمستشار عبدالرازق بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بالزيارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الأخوة ومتانة العلاقات بين الشعبين وما يحمله الشعب المصرى لشقيقه الإماراتى من محبة خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يهنئ المستشار عبدالرزاق بانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.