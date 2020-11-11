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يذكر أن المهندس على الفضالى رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، يتواجدوا فى وسط الجمهور ويشرفوا على العمل باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة، كما يتابعان عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيها كهدية مجانية من الشركة.
كما يمكن استخدامه بديلا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.
كما أهدت الشركة اليوم عددا من الكروت الذكية "محفظة التذاكر"، لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه، الذى تتخذه الشركة بمفاجأة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.
وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها، رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان، لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى والهام، الذى يخدم الملايين من المصريين يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترو الأنفاق يواصل مفاجآته بتقديم الهدايا الرمزية للركاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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