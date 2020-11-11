ختام الدورة التخصصية لأعضاء النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب

اختتمت اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الثانية المتخصصة للمستشارين والمستشارات أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد رامى، والتى أقيمت خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2020.





جاء ذلك بحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية - خلال كلمته التى ألقاها - على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور بالغ الأهمية، الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى فى كافة مؤسسات الدولة، بما ينعكس على النهوض بالدولة فى مختلف المجالات. يذكر أن تلك الدورة جاءت ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية، المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة، لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

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