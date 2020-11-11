السفير المصري في جوبا يلتقي بنائبة رئيس جنوب السودان

التقى السفير د. محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية في جمهورية جنوب السودان، بالسيدة "ريبيكا جارانج" نائبة رئيس جنوب السودان وأرملة الزعيم الجنوب سوداني الراحل "جون جارانج".
تناول اللقاء الأوضاع في جنوب السودان، وتطورات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة، خاصةً في مجالات حقوق المرأة وتمكين الشباب والرياضة.
وقد أعربت المسئولة الجنوب سودانية خلال اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتقدير للدعم الذي تقدمه مصر لأشقائها في جنوب السودان، مشيدةً بما شهدته العلاقات من تطور كبير في الآونة الأخيرة، ومؤكدةً على أهمية استغلال قوة الدفع الحالية بما ينعكس بالإيجاب على شعبي البلدين.
ومن جانبه، أبرز السفير المصري حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات، والاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان.
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