رئيس وزراء اليونان يحتفى بزيارة الرئيس عبر انستجرام: أهلا بالسيسى.. فيديو

حرص رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، على الترحيب والاستقبال الحافل للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، الذى يزور اليونان حاليا، للمشاركة فى القمة المصرية اليونانية برئاسة زعيمى البلدين فى العاصمة أثنيا، حيث نشر كيرياكوس، عبر ستورى حسابه على انستجرام، مقطع فيديو أثناء استقباله للرئيس المصرى والوفد المرافق له، أتبعها بتعليق: "أهلا بالسيسى".

وعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وذلك فى إطار زيارة سيادته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء اليونانى استهل اللقاء بالترحيب بالسيد الرئيس فى اليونان صديقاً عزيزاً، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر واليونان، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لا سيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن التقدير لرئيس الوزراء اليونانى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً سيادته بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ومدى تميزها، ومعرباً عن اهتمام مصر بتطويرها فى كافة المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين مع استكشاف أوجه التعاون بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسى والعسكرى ومجالات الطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، التى تعد أداة فاعلة للتنسيق والتعاون فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد السيد "ميتسوتاكيس" فى هذا الصدد بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة فى مصر، والتى كان مؤداها التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصري، والثبات والتماسك فى ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية بمشاركة الشركات اليونانية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

وقد أكد السيد الرئيس فى هذا الصدد على أهمية العمل على تعظيم آليات التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، فى ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين فى منطقة شرق المتوسط، مشدداً سيادته على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار، الذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز.