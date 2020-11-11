نتيجة تحليل كورونا للفنانة نشوى مصطفى سلبية

استجابت الفنانة نشوى مصطفى، للبروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع " ، أن نتيجة تحليل ال PCR التي خضعت لها الفنانة اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، جاءت سلبية ، وتستعد الفنانة تستعد حاليا لمغادرة مستشفى العجوزة بعد تعافيها من فيروس كورونا.
كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.
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