متأثرا بـ كورونا .. وفاة القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة العذراء بأبو المطامير

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء إلى نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص إشعياء محروس كاهن كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير. ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

ورحل عن عالمنا اليوم الأب الفاضل القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة عن عمر بلغ ٧٨ سنة بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت لما يقارب ٣٤ سنة، حيث ولد يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٤٢، وسيم كاهنًا في أول مارس ١٩٨٧.

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كان الأب المتنيح قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاجٍ مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا تواضروس تأتي في إطار التعارف.