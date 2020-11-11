متأثرا بـ كورونا .. وفاة القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة العذراء بأبو المطامير

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كان الأب المتنيح قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاجٍ مكثف إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا تواضروس تأتي في إطار التعارف.
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