مترو الأنفاق يستمر في مواصلة مفاجآته بتقديم هدايا للركاب .. صور

استمرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فى تقديم مفاجآتها لجمهور الركاب حيث قامت للمرة الثالثة خلال هذا الشهر بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر وذلك بعدد من محطات الخط الأول "الدمرداش _ كوبرى القبة _ سراى القبة".

يذكر أن المهندس على الفضالى رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة يتواجدوا في وسط الجمهور ويشرفوا على العمل باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة كما يتابعان عملية إختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيهًا كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن استخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأهدت الشركة اليوم عددًا من الكروت الذكية "محفظة التذاكر" لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب ، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه التى اتخذته الشركة بمفاجأة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.