لتيسير إجراءات التقدم للتكليف.. الصيادلة: إنهاء تراخيص متقدمي دفعتى 2018 و2019

أصدرت النقابة العامة للصيادلة بيانا أوضحت فيه أنه تم إنهاء استصدار كافة تراخيص الصيادلة المتقدمين من دفعتى 2018 و2019 لتيسير إجراءات التقدم للتكليف.

وقامت النقابة العامة بمخاطبة وزارة الصحة لانتداب موظفى إدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة وتمت الاستجابة، ووفرت النقابة سبل الدعم لهم لإنهاء استخراج كافة التراخيص التى قدمت خلال الفترة الماضية منذ فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة.

وأوضحت النقابة أنه يمكن للصيادلة الآن استخراج الترخيص واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد إنهاء كافة التراخيص المتأخرة، مؤكدة النقابة حرصها على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، والتسهيل على الخريجين الجدد فى إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، كما تعمل النقابة بكامل طاقتها من اجل حل كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه الدفعات الجديدة.

وأشارت النقابة إلى أنه للتيسير على الصيادلة يمكن انهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات، وتم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبالهم بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام، كما يمكن للصيادلة بالمحافظات تفويض النقابة الفرعية التابع لها محافظته لاستلام التراخيص أو ارسال اقارب لهم من الدرجة الأولى أو اى شخص معه توكيل بالاستلام.

وأكدت النقابة أنها تستقبل الصيادلة خريجي دفعة 2020 ممن أرسلت كلياتهم كشوف اسمائهم ويتم استخراج التراخيص لهم فى نفس اليوم، وفى هذا الشأن خاطبت النقابة العامة كليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجى 2020 بالنقابة وحتى تاريخه أرسلت الكليات الاتى أسمائهم كشوفهم "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر بنين،الأزهر بنات، المنصورة،طنطا، بنى سويف، أسيوط، المنيا، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الألمانية، اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، مصر الدولية،المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، دمنهور، الحديثة، الدلتا، هليوبوليس".

يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة.