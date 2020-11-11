السيسي يعزي العاهل البحريني هاتفيا في وفاة رئيس الوزراء

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا بعد ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبر عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس السيسي، التي تأتي انعكاسًا للعلاقات الاخوية الممتدة بين البلدين متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.