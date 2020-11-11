عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس اجتماعها الدورى برئاسة السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة .
أكدت السفيرة منى عمر أن الاجتماع تضمن عرض مقترح أنشطة اللجنة في اطار حملة " المرأة صانعة السلام ٢٠٢٠ "، وسوف تشارك اللجنة في وضع رسائل توعوية للمرأة على المستوى الدولى ، واقترحت السفيرة منى عمر التعاون مع لجان المجلس الدائمة بما يتناسب مع اختصاصات كل منها للأنشطة الداخلية الخاصة بالمبادرة.
كما ناقش الاجتماع العديد من الأنشطة في حيز التنفيذ خلال الحملة العالمية ال ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، الى جانب مناقشة العديد من السياسات والمقترحات لخطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة طبقا لسياسات عمل المجلس واستنادا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة والبرامج الداعمة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة العلاقات الخارجية بالقومي للمرأة تعرض أنشطتها لحملة " المرأة صانعة السلام ٢٠٢٠ " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.