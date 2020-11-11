تتبرأ منها الفطرة الإنسانية| مصر تدين الهجوم بعبوة ناسفة في جدة

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفًا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ مجددة على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وأكدت وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

ووقع هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.