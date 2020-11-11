الشيخ رافض الإعارة .. وجلسة مع "التخطيط" لتسوية الأمر

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول بالنادي، وذلك لحل الأمر الخاص بإعارته لأحد أندية الدوري الممتاز.
وتبني أحمد الشيخ مبدأ الرفض التام، مستندا على رؤيته أنه يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، وصمم الشيخ على بقائه أو بيعه، لكنه لا يريد الخروج في إعارة مرة أخرى، بالرغم من عرض الاتحاد السكندري لاستعارته من الأهلي لمدة موسم.
وينتظر أن تجتمع اللجنة مع اللاعب مطلع الأسبوع المقبل لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص أزمة الرحيل، فيما واصل الشيخ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.
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ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
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