الشعب الجمهورى ينعى رئيس وزراء البحرين

تقدم حزب الشعب الجمهورى، بخالص التعازى إلى دولة البحرين الشقيقة، شعبًا وحكومة، فى وفاة صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرينى.

وكانت وسائل إعلام بحرينية، قد أكدت أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

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وتوفى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني ، اليوم الأربعاء ، ونعى الديوان الملكي الأمير خليفة آل خليفة والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.