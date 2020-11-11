بايدن يعلق على رفض ترامب هزيمته في انتخابات الرئاسة: "أمر مُخجل"

علق الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن على رفض الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية قائلا: "أمر مخجل"، مؤكدا على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

في غضون ذلك، غرد ترامب على تويتر زاعما أنه سيفوز في النهاية بالسباق، على الرغم من أن جميع شبكات التلفزيون الكبرى توقعت خسارته.

وكما يحدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية كل 4 سنوات، أعلنت وسائل الإعلام عن الفائز المنتظر في السباق.

ولم يتم حتى الآن التصديق على نتائج كل ولاية على حدة، ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات، ولن يتم إقرار النتيجة إلا بعد اجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر المقبل.



وقال بايدن، وهو من الحزب الديمقراطي: "أعتقد أنه أمر مخجل بصراحة تامة". "الشيء الوحيد، كيف يمكنني أن أقول هذا بلباقة، أعتقد أنه لن يساعد في إرث الرئيس".

وأضاف في إشارة إلى يوم التنصيب "في نهاية الأمر، كما تعلمون، كل شيء سيؤتي ثماره في 20 يناير"، إذ أجرى بايدن مكالمات هاتفية مع قادة أجانب، فيما يستعد لتولي المنصب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من بين الذين تحدث إليهم بايدن يوم الثلاثاء.