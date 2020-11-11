حرب إقليمية جديدة .. الجيش الإثيوبي يسيطر على مدينة حمرة بإقليم تجراي

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تجراي شمالي البلاد.

وقال اللواء محمد تسيما، المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، إنه تمت السيطرة على مدينة حمرة وضواحيها بالكامل من قبل قوات الدفاع.

وأضاف أن الجيش يهاجم حاليا المنطقة الممتدة من حمرة إلى شرارو ويسيطر على مناطق مختلفة.

وتابع المسؤول العسكري أن وكالات الإغاثة التي ترغب في تقديم المساعدات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش يمكنهم الاتصال بالهيئات الحكومية ذات الصلة.

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وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأربعاء الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.