ملكة جمال الكون: "اتعرض لمواقف صعبة بسبب جاذبيتي وجمالي"

أعربت ماريا ثاتيل، ملكة جمال الكون، عن إستيائها من تعرضها للتمييز بشكل دائم بسبب جاذبيتها المفرطة، ما تسبب في العديد من المشاكل التي واجهتها، فضلًا عن نظرة العديد من المواطنين لها بإعتبارها مختلفة حسب تعبيرها.

حصلت ماريا ثاتيل، التي توجت حديثًا بلقب ملكة جمال الكون بإستراليا، ومدونة الموضة في ملبورن البالغة من العمر 27 عامًا ، على درجة البكالوريوس في علم النفس وماجستير في الموارد البشرية.

لفتت ثاتيل إلى أن زملائها نصحوها بالتعامل بلطف مع الجميع خلال رحلة عملها وبدايتها في مجال اختيار المواهب، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على نفسيتها لانها كانت حينما تتعامل بطريقة لطيفة يفترض الرجال محاولتها للتودد منهم.

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وكشفت ملكة جمال الكون، عن إحدى المواقف التي تعرضت لها أثناء مسيرتها العملية، قائلة: "قيل لي حتى أثناء فترة التدريب من بداية مسيرتي المهنية، يجب أن تكون لطيفًا جدًا مع الناس لأنك جميلة، وفي ذات يوم أحدهم قبل عملي معه بسبب جاذبيتي وجمالي".