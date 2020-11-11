آبي أحمد يواجه أزمة مزدوجة ما بين "الحرب" وضحايا فيروس كورونا

تواجه إثيوبيا أزمة صحية وأمنية في الوقت نفسه، بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، ومن ناحية أخرى محاولة احتواء الحرب الدائرة شمالا بين القوات الحكومية والمتمردين.

وانضمت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إلى مجموعة من دول القارة الإفريقية التي تجاوزت حاجز المائة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المرض في التفشي مجددا في أماكن متعددة وبدا أنه خارج السيطرة.

وقالت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إثيوبيا سجلت أكثر من 1500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وسجلت دول أفريقية أخرى أكثر من مائة ألف إصابة مؤكدة بكورونا، حيث رصدت مصر أكثر من 109 آلاف حالة، والمغرب أكثر من 265 ألفا، وجنوب أفريقيا بأكثر من 740 ألفا، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في القارة إلى 1.9 مليون مصاب.

وتخوض قوات الجيش الإثيوبي مواجهات دامية في منطقة تيجراي شمالي البلاد أمام قوات محلية متمردة، وطالبت الأمم المتحدة بوصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، حيث تقطعت السبل بالشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية وغيرها خارج الحدود الإقليمية.

واعتقلت إثيوبيا اليوم الأربعاء، 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم مع سلطات إقليم تيجراي، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

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وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات وطائرات حربية إلى الإقليم الفيدرالي الأسبوع الماضي، بعد خلاف لأشهر مع الحزب الحاكم فيه، متهما إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال أحمد إن جبهة تحرير شعب تيغراي تجاوزت "الخط الأحمر"، وهاجمت قاعدتين عسكريتين للجيش، وهو ما ينفيه الحزب.