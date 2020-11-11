النائب محمد سعيد الدابي: زيارة السيسي لليونان لها تأثير إيجابى على الاقتصاد

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجارية إلى اليونان، تأتي في توقيت حساس ودقيق للغاية، كما أنها تؤكد على عدد من الرسائل أهمها التأكيد على البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، حيث أصبحت ساحة المتوسط ضمن دوائر السياسة الخارجية لمصر خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو واكتشاف حقل ظهر عام 2015.

وأضاف «الدابي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أدرك أهمية منطقة المتوسط مبكرًا كجزء من مجالات الأمن القومي المصري وعليه فقد عمل على تعزيز العلاقة مع اليونان وقبرص، وقد مثل إنعقاد القمة الأولى بينهما في نوفمبر 2014، أي بعد نحو 5 أشهر من وصول السيسي لرئاسة مصر، ما يدل عن أن القيادة السياسية كانت تنظر لمنطقة المتوسط على اعتبار أنها مجالًا حيويًا لتأمين مصالحها.

إقرأ أيضًا.. صرف 345 مليون جنيه لـ161 ألف عامل متضرر بـ2365 منشأة بالسياحة