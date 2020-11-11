نائب رئيس حزب مستقبل وطن: مباحثات السيسي ورئيس الوزراء اليوناني تعزز العلاقات الثنائية

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقد مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، في إطار زيارة الرئيس الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، قائلا:"تتضمن رسائل محورية هامة"، أهمها محاسبة الدول المُنتهكة لقرارات مجلس الأمن، والتي توفر الملاذ الأمن للإرهابيين، ودعم تلك الجماعات بالتدريب والتسليح والتمويل، وتوفير المنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.

وأضاف منظور، في بيان، أن دعوة الرئيس للعالم بضرورة التصدي للدول الداعمة للإرهاب تحمل الجميع مسؤولية عدم اتخاذ موقف وسياسات واضحة ومواقف حاسمة أمام أنظمة تلك الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مُؤكدًا أن المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، تستهدف في المقام الأول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

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