"كانت بتصارع الموت".. طبيب نشوى مصطفى يكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا "فيديو"

طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت "مصطفى"، أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بعد إصابتها بفيروس كورونا، إلا أن بفضل دعوات جمهورها والأطباء إستطاعت إسترداد صحتها وعافيتها.

وجهت الفنانة نشوى مصطفى الشكر لجميع الطاقم الطبي الذي لن يغفل عن متابعة حالتها الصحية، قائلة: "دول ولادي كلهم الي كانوا مش بيناموا علشاني.. ودايمًا بيحاولوا يرفعوا معنوياتي".

والتقت طرف الحديث الدكتور الذي قام بعلاجها، قائلًا: " حالة نشوى مصطفى تعتبر انجاز من الانجازات اللي عملنها الفترة دي كانت بتصارع الموت المرض كان في مرحلة النشاط العالية.. الحمد لله ربنا نجاها من المرحلة دي".



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كانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت خبر إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك" منذ أيام، ومن ثم استنجدت بوزارة الصحة بسبب تدهور حالتها حينها ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

