المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:رئيس وزراء البحرين انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالإنجازات والعطاء



وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لفوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، في وفاة سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.، وبرقية مماثلة لعلى بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.



وتضمنت البرقية حديثه :"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالإنجازات والعطاء، ونحن إذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلماناً وشعباً في هذا المصاب الجلل، فإننا ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ‏بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الشهداء والصديقين".