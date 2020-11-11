المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:رئيس وزراء البحرين انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالإنجازات والعطاء

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لفوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، في وفاة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.، وبرقية مماثلة لعلى بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.
وتضمنت البرقية حديثه :"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالإنجازات والعطاء، ونحن إذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلماناً وشعباً في هذا المصاب الجلل، فإننا ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الشهداء والصديقين".
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