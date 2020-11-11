حسام زكي..نائب بدرجة مقاتل من اليوم الأول..تحرك لخدمة أهالي الدائرة في وقت قياسي كنموذج ملهم

يحرص المسؤول الحقيقي على ممارسة مهامه منذ اللحظة الأولى لتكليفه، وقد ضرب النائب حسام زكي المثال والنموذج على ذلك، حيث بادر بالتحرك سريعا لمراعاة أحوال أهالي دائرته وتذليل العقبات امامهم، وعدم التذرع بوجود مدة فاصلة لحين توليه رسميا مهامه كنائب برلماني. رصد تحيا مصر، جهود مخلصة وقياسية في التصدي للمشكلات في الدائرة بمنطقة باب الشعرية من جانب النائب حسام زكي ومعاونيه، ليضرب بذلك المثل لباقي زملائه، ممن بالفعل ضمنوا حجز مقاعدهم، واللذين لو استشفوا المعنى الذي يقصد ترسيخه زكي، لتسابقوا ككتيبة نيابية لخدمة الأهالي.

درجة التواصل بين الأهالي وبين حسام زكي مثيرة للغاية، حيث تمتع النائب بسرعة لافتة لرصد مشكلات الأهالي، والنزول إلى أرض الواقع، والخروج ببيان سريع يرصد ماقام به لصالح الأهالي من إصلاح للشوارع وترميم للمساجد وتأمين الميادين الأساسية من مخاطر الشتاء المقبل. بيان حسام زكي يعكس درجة القرب الشديدة بينه وبين المواطنين، حيث دون: بتوفيق من الله تعالى، يستهل النائب حسام زكي العمل على تلبية طلبات أهالي الدائرة الكرام منذ اليوم الأول بفترته الإنتخابية في شارع باب البحر بباب الشعرية.

وفيما يتعلق بمشكلة جامع شهاب الدين في شارع باب البحر، والذي يعاني من تساقط المياه أثناء فصل الشتاء عند سقوط الأمطار، على الفور.





وأنه قد قرر النائب حسام زكي الوقوف على تلبية طلب أهالي باب البحر فيما يتعلق بمسجد شهاب الدين، والذي تم العمل فيه بالفعل ويستمر ذلك اليوم وغدا من وضع مواد عزل على سطح الجامع وتغطيته بالسيراميك، حتى يصبح الجامع آمنا لأهالي باب البحر والدائرة جميعا. ويعكس مايقوم به حاليا حسام زكي، ماسيكون عليه كنائب برلماني مستقبلي، ليبرهن على أنه استحق الأصوات الضخمة التي حازها من المواطنين، وأنه سيبذل أقصى طاقاته ولن يبخل بأي جهد في المستقبل لكي يكون نائب أيقوني نموذجي يجمع بين الرقابة والتشريع وتأدية الخدمات للوطن والمواطنين.

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