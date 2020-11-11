مترو الأنفاق يقدم هدايا رمزية للركاب فى محطات الخط الأول

قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، للمرة الثالثة خلال هذا الشهر هدايا رمزية لعدد من الركاب، عند شرائهم تذاكر ركوب المترو، من خلال شبابيك صرف التذاكر، فى عدد من محطات الخط الأول "الدمرداش - كوبرى القبة - سراى القبة".
ويتواجد المهندس على الفضالى رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وسط الجمهور، ويشرفوا على العمل باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة، كما يتابعان عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيها كهدية مجانية من الشركة.
كما يمكن استخدامه بديلا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.
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كما أهدت الشركة اليوم، عددا من الكروت الذكية "محفظة التذاكر"، للمواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه، الذى تتخذه الشركة بمفاجأة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.
وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها، رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان، لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى والهام، الذى يخدم الملايين من المصريين يوميا.
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