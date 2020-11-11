مترو الأنفاق يقدم هدايا رمزية للركاب فى محطات الخط الأول

قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، للمرة الثالثة خلال هذا الشهر هدايا رمزية لعدد من الركاب، عند شرائهم تذاكر ركوب المترو، من خلال شبابيك صرف التذاكر، فى عدد من محطات الخط الأول "الدمرداش - كوبرى القبة - سراى القبة".

ويتواجد المهندس على الفضالى رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وسط الجمهور، ويشرفوا على العمل باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة، كما يتابعان عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيها كهدية مجانية من الشركة.

كما يمكن استخدامه بديلا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

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