النشرة المرورية: كثافات أعلى دائرى البساتين وشارع الدقى 

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الخميس، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65% إلى 70%.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى منطقة أبو قير عند ميدان كفر عبده.

وأضاف أنه فى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، أما فى محافظة الإسماعيلية فتشهد بعض الكثافات فى منطقة الثلاثينى، كما تنحصر الأحجام المرورية بمحافظة بورسعيد فى الكثافات بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "أعلى الدائرى القادم من مناطق محور 26 والمتجه للطريق الزراعى، فيفضل سلوك ميدان لبنان ثم كورنيش العجوزة، ثم منطقة بسوس ثم خط 12، لتجنب الكثافات المرورية".

وأشار صابر إلى ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى بعض مناطق الدائرى بالبساتين، داعيا المتجه لمناطق المعادى إلى سلوك اتجاه نفق كارفور، ثم منطقة المعراج، واستكمال الطريق بعدها إلى الأتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى شارع الدقى تقابلنا به بعض الأحجام فى القادم من البطل أحمد عبد العزيز والمتجه لجامعة القاهرة، حيث يفضل سلوك شارع السودان لتجنب هذه الأحجام.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أن الأوتوستراد سيكون أفضل من كورنيش المعادى.