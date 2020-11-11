بطريرك الكاثوليك يبحث ترتيبات رسامة مطران المنيا الجديد

استقبل الأنبا باسيليوس، مطران المنيا الجديد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفد من كهنة الإيبارشية.



استقبل الأنبا باسيليوس، مطران المنيا الجديد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفد من كهنة الإيبارشية. يأتى ذلك استعدادا لتجليس الأنبا باسيليوس، مطرانا على كرسى الإيبارشية يوم الجمعة المقبل 13 نوفمبر 2020.

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