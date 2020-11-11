نائبة رئيس جنوب السودان : نقدر الدعم الذى تقدمه مصر لنا

أعربت ريبيكا جارانج، نائبة رئيس جنوب السودان، وأرملة الزعيم الجنوب سودانى الراحل جون جارانج، عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، والتقدير للدعم الذى تقدمه مصر لأشقائها فى جنوب السودان.





كما أشادت بما شهدته العلاقات من تطور كبير فى الآونة الأخيرة، ومؤكدةً على أهمية استغلال قوة الدفع الحالية بما ينعكس بالإيجاب على شعبى البلدين. جاء ذلك خلال لقائها بالسفير الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية فى جمهورية جنوب السودان. وتناول اللقاء الأوضاع فى جنوب السودان، وتطورات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلى بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة، خاصةً فى مجالات حقوق المرأة وتمكين الشباب والرياضة. من جانبه، أبرز السفير المصرى حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين فى مختلف القطاعات، والاستمرار فى تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان.

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