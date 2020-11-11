فيتش: اعتماد مصر على الغاز الطبيعى كمصدر رئيس لتوليد الكهرباء حتى 2029

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وتوقع التقرير اعتماد مصر على الغاز الطبيعى كمصدر رئيس لتوليد الكهرباء بشكل كبير حتى عام 2029 نظرًا لانخفاض التكلفة وزيادة المعروض نتيجة الاكتشافات الكبيرة فى البحر المتوسط، إلى جانب استمرار النمو فى قطاع مشاريع الطاقة النظيفة بشكل عام ومشاريع توليد الطاقة المتجددة من مصادر غير كهرومائية بشكل خاص، علاوة على تصدير الفائض للدول المجاورة مما يساعد مصر على التحول لمركز إقليمى لتصدير الطاقة.
وقد أشار التقرير إلى أن حجم إنتاج محطة الضبعة النووية -والتى من المقرر البدء فى إنشاءها فى النصف الثانى من 2021 - سيصل إلى4.8 جيجاوات كما أوضح أن الحجم المتوقع من إنتاج مشروع "خليج السويس- 1" لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح سيصل إلى 252 ميجاوات ومخطط الانتهاء منه فى 2023.
وألمح التقرير إلى أن 17,8 تيراوات هو حجم الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من مصادر متجددة غير كهرومائية بحلول عام 2024.
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