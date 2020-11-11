النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها فى مجال التحول الرقمى

يأتى ذلك فى إطار تفعيل النيابة العامة إستراتيجية التحول الرقمى فى أعمالها، فيما تشرف عليه إدارة النيابات وإدارة التحول الرقمى، ومركز معلومات النيابة العامة، من أعمال فى إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمى فى أعمالها.
واجتمع النائب العام، اليوم الأربعاء، بالإدارات الثلاث فى حضور الخبير، استعرضوا خلال الاجتماع ما تشرف عليه النيابة العامة من أعمال وبرامج فى مجال التحول الرقمى، وما تضطلع بتنفيذه فى هذا المجال خلال الفترة القادمة، لإبداء الخبير رأيه الاستشارى فيها، ووضع خطة لتحديثها وتطوير أدائها، واستكمال الأعمال التى تضطلع النيابة العامة بتنفيذها فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
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