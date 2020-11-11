صور .. طواف الشمامسة بمقصورة مارجرجس الرومانى بالرزيقات

واصل أقباط محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالاتهم بعيد دير مارجرجس بالرزيقات، فى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة "اللد" فى فلسطين.





وانطلق عشرات الأقباط من دير مارجرجس بالرزيقات هذا العام، فى فعاليات "طواف الشمامسة"، بمقصورة الشهيد مارجرجس الرومانى، وسط استعدادات أمنية مشددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة طوال فترة تواجد الزوار داخل الدير.

واقتصرت الاحتفالات هذا العام داخل الكنيسة الأثرية وكنيسة السمائيين فقط، بخلاف الأعوام الماضية والتى كانت تطوف أسوار الدير الخارجية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك فى الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية، المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوى للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وقاد أعضاء اللجنة البابوية احتفالات دير الشهيد مارجرجس، إذ بدأت الاحتفالات بطواف الشمامسة والشعب القبطى فى الدورة بالصلوات والترانيم.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا، مع وجود إقامة قداسات يومية، خلال فترة الاحتفال التى تنتهى فى يوم 16 نوفمبر 2020 الجارى.

وأشار الدير إلى أنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة فى هذا الشأن، و"ارتداء الكمامة - ماسك طبى"، وعدم مصافحة الأباء الأساقفة والرهبان، والاكتفاء بالسلام بالإشارة عن بعد، مع مراعاة التباعد الاجتماعى خلال أداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.