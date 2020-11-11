المصريين الأحرار : زيارة السيسى إلى اليونان رسالة بأن مصر لا تترك حلفاءها

اعتبر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى اليونان، رسالة واضحة للقاص والدانى، بأن أم الدنيا لا تترك أصدقائها وحلفاءها، بينما تكون سندا وعضدا قويا لتوفير حماية واستقرار وسلامة شعوبها.





وأشاد حزب المصريين الأحرار، بطيب العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان على مدار عقود وتوطيدها خلال السنوات الخمسة الماضية. وقال الحزب فى بيان له، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الثالثة لليونان واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، يعكس قوة العلاقات بين البلدين بداية من شعبها، وصولا إلى قياداتها وحكامها. وبين حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس السيسى أعلن صراحة وقف مصر بجانب اليونان، ضد أى عمليات استفزازية شرق المتوسط. وشدد الحزب على اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة السياسية، فى كافة التدابير لحماية مقدرات مصر والبلدان الشريكة والصديقة، ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحزام الأمنى ومقدرات الدولة وثرواتها.

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