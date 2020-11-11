مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا يوم 27 نوفمبر

ويمكن للمسافرين من دولة المغرب حجز تذاكرهم إلى القاهرة والعديد من نقاط مصر للطيران، من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين فى جميع أنحاء العالم، مع ضرورة مراجعة السفارة المصرية بكازابلانكا، لمتابعة إجراءات إصدار التأشيرات إلى مصر.
وأوضحت مصر للطيران أنه بالنسبة للعملاء الراغبين السفر من القاهرة إلى كازابلانكا، يُسمح بدخول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية وغيرهم من حاملى الإقامات بدولة المغرب.
كما دعت مصر للطيران عملائها الراغبين فى السفر، ضرورة إجراء تحليل بنتيجة سلبية صادرة قبل ميعاد السفر بـ 72 ساعة.
وأشارت الشركة إلى أن التذاكر متوفرة للحجز من خلال الموقع الإلكترونى www.egyptair.com، ومن خلال مكاتبها ووكلاء السياحة المعتمدين.
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