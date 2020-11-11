السيسي يعزى ملك البحرين هاتفيا في وفاة الامير خليفة بن سلمان  



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بأخيه الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان الرئيس عبر عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسي آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس، التي تاتي انعكاسًا للعلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.

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