العناني يلتقي العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعدد من العاملين بالوزارة والحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية (اسلسكا ESLSCA)، وذلك في إطار حرصه على الاستماع لمقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتشجيعهم على التعلم المستمر واكتساب المهارات والقدرات المختلفة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بهم والتعرف عليهم، معربا عن تقديره البالغ للمجهود الذي بذلوه ليجتازوا مراحل هذا البرنامج للحصول على شهادة الماجستير، ودعاهم الى بذل مزيد من الجهد في العمل والاستفادة بما درسوه وتطبيقه بالعمل ونقل خبراتهم لزملائهم.
كما تعرف الوزير على مهام عملهم في الوزارة ومقترحاتهم لدفع منظومة العمل وتطويرها بصورة أفضل وفقا لما لديهم من قدرات ومهارات وخبرات علمية وعملية، بجانب الاستماع إلى خططهم المستقبلية.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد العناني حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشرى بها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشجيع العناصر المتميزة، لافتا إلى أن ملف التدريب يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لخلق مجموعة من الكوادر المدربة داخلها بهدف رفع مستوى أدائهم.
جدير بالذكر أن ماجستير إدارة الأعمال الحكومي مقدم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة الفرنسية ممثلة في المدرسة الفرنسية للأعمال (اسلسكا ESLSCA)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذا لرؤية مصر -2030 لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
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