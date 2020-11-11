مدبولي يستعرض الخطة الصحية الوقائية أثناء استضافة مونديال اليد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن مصر تولي اهتماما بالغا لهذا الحدث المهم، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة استعدادات مصر لاستضافة البطولة، وكلّف الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على قلب رجل واحد لإتمام التنظيم بكل تفاصيله بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء الاهتمام البالغ بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مصريين وأجانب.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أثنى على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في يونيو الماضي باستئناف النشاط الرياضي، مؤكدا أنه قرار جريء وحكيم، ولولاه ما نجح فريقان مصريان في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة القدم.