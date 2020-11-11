مصر للطيران تشغل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا 27 نوفمبر

أعلنت مصر للطيران عن تشغيل رحلة بين القاهرة و كازبلانكا (المغرب) يوم 27 نوفمبر 2020، فى إطار تحديثات اجراءات السفر الواردة من مختلف الدول.
ويمكن للمسافرين من دولة المغرب حجز تذاكرهم إلى القاهرة والعديد من نقاط مصر للطيران من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين في جميع انحاء العالم، مع ضرورة مراجعة السفارة المصرية بكازابلانكا لمتابعة إجراءات إصدار التأشيرات إلى مصر.
وبالنسبة للعملاء الراغبين السفر من القاهرة إلى كازابلانكا، يُسمح بدخول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية وغيرهم من حاملي الإقامات بدولة المغرب.
كما ترجو مصر للطيران من عملائها الراغبين فى السفر ضرورة اجراء تحليل بنتيجة سلبية صادرة قبل ميعاد السفر ب 72 ساعة.
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