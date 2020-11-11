الأرصاد: طقس بارد غدا الخميس.. ودرجة الحرارة في القاهرة تصل لـ16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على أغلب المناطق بينما تنشط في البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة "40% تقريبا" على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح"، حيث يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 16

وادى النطرون 24 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 22 15

السلوم 21 15

سيوة 22 13

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 25 18

السويس 25 17

العريش 25 15

رفح 24 14

راس سدر 25 17

نخل 24 11

نويبع 26 21

طابا 24 18

كاترين 20 09

الطور 27 19

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 18

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 14

بنى سويف 25 14

المنيا 25 12

اسيوط 26 14

سوهاج 27 14

قنا 27 15

الاقصر 28 14

اسوان 28 15

ادفو 28 15

ابوسمبل 29 16

الوادي الجديد 28 13

شلاتين 30 22

ابورماد 29 23

حلايب 28 24

راس حدربه 28 24