مؤسسة أبو العينين تنفذ أعمال تركيب أسقف عازلة لبعض المنازل في قرية البكباشي

واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، تركيب أسقف عزل، لبعض المنازل في قرية البكباشي بمحافظة الجيزة؛ بناء على توجيهات النائب محمد أبو العينين، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وعبَّر أهالي قرية البكباشي، عن امتنانهم للنائب محمد أبو العينين؛ لسرعة الاستجابة لمطالبهم، وتركيب الأسقف العازلة للمنازل، وقدموا له الشكر على الدعم وجميع الخدمات التي يقوم بها لأهالي المحافظة.