لحظة خروج الفنانة نشوى مصطفى من مستشفى العزل وسط إحتفال من الطاقم الطبي "فيديو"

إستعادت الفنانة نشوى مصطفى عافيتها بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا، وتمكنت من محاربة الفيروس الشرس الذي كاد أن يتملك من جسدها، إلا أن الطاقم الطبي كان أقوى شراسة منه.

وجهت "مصطفى"، الشكر لجميع الطاقم الطبي الذي لن يغفل عن متابعة حالتها الصحية، قائلة: "دول ولادي كلهم الي كانوا مش بيناموا علشاني.. ودايمًا بيحاولوا يرفعوا معنوياتي.. غير فريق التمريض الي اعتبرتهم اكثر من اخواتي من الي اتعمل معايا".

وتابعت: "خلال فترة علاجي عمر ما حد حسسني اني عبىء او ثقيلة عليهم.. بيعملو أكثر من الي حد ممكن يتخيلوا".



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كانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت خبر إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك" منذ أيام، ومن ثم استنجدت بوزارة الصحة بسبب تدهور حالتها حينها ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور.