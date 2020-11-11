النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة يوسف هاني المتهم بإساءة الرسول

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة المحادثة النصية المنسوبة لشخص يدعى يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حيث عجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد تصدر هاشتاج مقاضاة جو هاني، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تطاول الشاب المصري على الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامي، ليشعل غضب المسلمين حول العالم.

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أثار تعليق يوسف هاني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض قائلا: يجب #محاكمه_يوسف_هاني هو و كل من يهين أو يسب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يجب محاكمة كل من يسب الأديان والرموز الدينيه فى الإسلام أو فى المسيحية أو حتي اليهوديه خلافك يكون مع شخص و ليس مع أمه بأكلمها، مسلم مسيحي يهودي جميعا أهل كتاب".