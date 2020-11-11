فيديو..محمود فايد : تنسيقية شباب الأحزاب ستكون"صوت العقل" بالبرلمان.. والربط بين سقوط الأعضاء في الانتخابات وأداء مجلس النواب ظلم كبير

تنسيقية شباب الأحزاب تجربة جديرة بالإحترام السياسي

التنسيقية تمثل ترجمة حقيقة للتمكين الشبابي فى مصر

الربط بين سقوط النواب فى الانتخابات وأداء البرلمان ظلم كبير

ما حدث مع مرتضي منصور لا يوصف بغير كونه"انتخابات فقط"

النواب لم يحمي مرتضي والدليل رفع الحصانة عن المتورطين بفساد

اللائحة تضبط نظر طلبات رفع الحصانة عن مرتضي وليست أهواء

جاء ذلك فى حديثه لبرنامج مساء الخير علي فضائية مي سات، للنقاش والحوار حول أولويات وتحديات برلمان 2021، مؤكدًا علي أن الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ شهدت مشاركة فعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء علي المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر، وما طرح من خلالهم للناخبين وأفكارهم ورؤيتهم لمستقبل مصر النيابي فى حاجة للدعم والمساندة تحت قبة البرلمان، مشيرا إلي أنه يتصور أن تكون التنسيقية هي صوت العقل دائما تحت قبة برلمان 2021، لما تضمه من تكوين لكوادر مختلفة ومتنوعة. ولفت محمود فايد إلي أن التمكين الحقيقي للشباب كنا نفقتده طوال السنوات الماضية، ومع وجود التنسيقية منذ أقل من 3 سنوات بدأ ندرك التواجد الشبابي بالحياة السياسية، فى ضوء الإرادة السياسية للقيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعطاء الفرصة للشباب وهو ما يترجم علي أرض الواقع، فى التنسيقية التى تضم كافة أطياف اللون السياسي فى مصر وأفكارهم ورؤيتهم لابد أن يتم دعمها ومساندتها تحت قبة البرلمان، مؤكدا علي أن وجود مثل هذه الكيان يمثل تحفيز للحياة السياسية المصرية والتغلب علي إشكالياتها التى سيطرت عليها طوال الفترة الماضية.

قال الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، المتخصص فى الشأن البرلماني، أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتخابات مجلس النواب، تمثل تمكين حقيقي للشباب بالحياة النيابية المصرية، وبحاجة للدعم والمساندة تحت قبة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، لما سيكون لهم دور فعال في إظهار "صوت العقل" فى الأداء التشريعي والرقابي .

وتطرق محمود فايد بحديثه إلي مفاجأت انتخابات مجلس النواب، وما حدث للعديد من النواب الذين لم يحصلوا علي ثقة الناخبين، مؤكدا علي أن عدم سعي مجلس النواب الحالي برئاسة د. علي عبد العال طوال الفصل التشريعي الجاري وراء الشعبية الزائفة قد يكون أحد الأسباب التى أدت لسقوط النواب فى العملية الانتخابية، ولكن المجلس كان ينظر للمصلحة العليا للدولة المصرية ووضع فى إعتباره التحديات التى كانت تواجهة، مؤكدا علي أن الربط بين سقوط النواب في الانتخابات وأداء المجلس سيكون ظلم كبير .

ولفت مدير تحرير موقع تحيا مصر إلي أن التحديات أمام مجلس النواب الحالي كانت كبيرة، والأعضاء كانوا يدركون إبان أداء مهمتهم تحت قبة البرلمان أن قد يتعرضوا لمثل هذه الخسائر ولكنهم قدموا المصلحة العليا علي مصلحتهم الخاصة، وسعوا بحق نحو دعم الدولة المصرية وترجمة نصوص الدستور لتشريعات ادعم الدولة واستراتيجية البناء والتنمية فيها، بدلا من السعي وراء شعبيات يراها البعض زائفة مقابل مصلحة الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الصندوق الانتخابي دائما يكون محط الاحترام والتقدير بعد الإعلان النتجية النهائية.



وبشأن سقوط النائب مرتضي منصور في دائرة ميت غمر، والربط بينه وبين كم البلاغات المقدمة ضده وطلبات رفع الحصانة قال محمود فايد:" مجلس النواب تحكمه لائحة وقانون فى طلبات رفع الحصانة ولا ينظر في صحة هذه الطلبات من عدمها ولكنه ينظر في كيديها من عدمها فقط"، مشيرا إلي أن مجلس النواب ظلم فيما يقال أنه تستر علي مرتضي منصور وحماه، لأن ما يحكم عمل المجل هو لائحة فقط، والدليل أنه رفع الحصانة عن عدد من النواب الآخرين الذين تورطوا فى قضايا فساد وخلافه، ودائما رئيس المجلس يتحدث عن أن المجلس لا يتستر عن أحد. وبشأن سقوط النائب مرتضي منصور في دائرة ميت غمر، والربط بينه وبين كم البلاغات المقدمة ضده وطلبات رفع الحصانة قال محمود فايد:" مجلس النواب تحكمه لائحة وقانون فى طلبات رفع الحصانة ولا ينظر في صحة هذه الطلبات من عدمها ولكنه ينظر في كيديها من عدمها فقط"، مشيرا إلي أن مجلس النواب ظلم فيما يقال أنه تستر علي مرتضي منصور وحماه، لأن ما يحكم عمل المجل هو لائحة فقط، والدليل أنه رفع الحصانة عن عدد من النواب الآخرين الذين تورطوا فى قضايا فساد وخلافه، ودائما رئيس المجلس يتحدث عن أن المجلس لا يتستر عن أحد. إقرأ أيضا فيديو..محمود فايد: شكل النائب القادم سيتغير .. أعباء برلمان 2021 لن تكون بنفس قسوة وعزلة 2016 النيابية