حرصت الفنانة أصالة، على نعي رئيس وزراء البحرين صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليف، وذك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت أصالة صورة للراحل خليفه بن سلمان، وعلقت عليها قائلة:"رحم الله صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه .. كانت رفعة بلادنا قضيّته وأمان شعبه مبتغاه .. تغمّد الله روحه بالرّحمة والمغفره ويلهم أهله الصّبر والسلوان .. حفظ الله مملكتنا الغاليه قيادة وشعب". اقرأ أيضًا..مدبولي ينعي رئيس وزراء مملكة البحرين لوفاته اليوم



وكان قد، أعلن المستشار الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء البحريني، صباح اليوم، في إحدى المستشفيات الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهذه الكلمات..أصالة تنعي رئيس وزراء مملكة البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.